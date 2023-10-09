ХАМАС открыт для обсуждения возможного перемирия с Израилем, поскольку "достиг своих целей".

Об этом заявил высокопоставленный чиновник ХАМАСа Мусса Абу Марзук в комментарии телеканалу Aljazeera.

Мусса Абу Марзук сообщил телеканалу по телефону, что ХАМАС открыт для "чего-то подобного" и "всех политических диалогов", когда его спросили, готова ли группа обсуждать возможное прекращение огня.

Он также добавил, что ХАМАС захватил десятки граждан Израиля с двойным гражданством, в том числе с гражданством России и Китая.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" и вытеснении большей части боевиков. Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война". Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф", что, как поясняют израильские СМИ, означает официальное объявление войны. Также 8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября бои с боевиками ХАМАС с утра еще шли на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.