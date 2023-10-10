Власти сектора Газы рассказали, как живет регион в условиях блокады со стороны Израиля.

Об обстановке в регионе они сообщили журналистам ВВС.

"Нет ни воды, ни электричества, ни топлива, запасы истощаются. Ситуация ужасная. Вчерашнее решение премьер-министра Израиля о коллективном наказании всего населения является жестоким. Семьи спят все вместе. Говорят, что если умирать, то вместе. Нам надо знать, что все это закончится когда-нибудь навсегда. Все устали. Медицинские работники не могут добраться до пациентов, все разрушено", - описал ситуацию представитель администрации Газы Бушра Халиди.

В ООН заявили, что полная блокада сектора Газа нарушает международное право и может быть приравнена к коллективному наказанию.

"Введение блокады, которая ставит под угрозу жизнь гражданских лиц, лишая их товаров, необходимых для выживания, запрещено международным гуманитарным правом", — сказал верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Он призвал Израиль остановить обстрелы Газы, палестинцев - освободить всех пленных, а соседние страны - принять меры для разрядки "пороховой бочки".

Между тем в сети появилось видео практически полностью разрушенной правительственной площади Ансара в Газе.

Израиль полностью перекрыл подачу воды в сектор Газа и заявил о новой серии бомбардировок палестинского анклава. СМИ пишут, что Израиль сейчас перебрасывает военную технику к границе с сектором Газа.

Ранее правозащитная организация Human Rights Watch тоже раскритиковала Израиль за "карательные меры" против сектора Газа, назвав их военным преступлением.