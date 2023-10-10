"Нет света и воды, запасы истощаются". Стало известно, какая обстановка в секторе Газа в условиях блокады
Власти сектора Газы рассказали, как живет регион в условиях блокады со стороны Израиля.
Об обстановке в регионе они сообщили журналистам ВВС.
"Нет ни воды, ни электричества, ни топлива, запасы истощаются. Ситуация ужасная. Вчерашнее решение премьер-министра Израиля о коллективном наказании всего населения является жестоким. Семьи спят все вместе. Говорят, что если умирать, то вместе. Нам надо знать, что все это закончится когда-нибудь навсегда. Все устали. Медицинские работники не могут добраться до пациентов, все разрушено", - описал ситуацию представитель администрации Газы Бушра Халиди.
В ООН заявили, что полная блокада сектора Газа нарушает международное право и может быть приравнена к коллективному наказанию.
"Введение блокады, которая ставит под угрозу жизнь гражданских лиц, лишая их товаров, необходимых для выживания, запрещено международным гуманитарным правом", — сказал верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
Он призвал Израиль остановить обстрелы Газы, палестинцев - освободить всех пленных, а соседние страны - принять меры для разрядки "пороховой бочки".
Между тем в сети появилось видео практически полностью разрушенной правительственной площади Ансара в Газе.
Израиль полностью перекрыл подачу воды в сектор Газа и заявил о новой серии бомбардировок палестинского анклава. СМИ пишут, что Израиль сейчас перебрасывает военную технику к границе с сектором Газа.
Ранее правозащитная организация Human Rights Watch тоже раскритиковала Израиль за "карательные меры" против сектора Газа, назвав их военным преступлением.