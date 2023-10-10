Война Израиля и ХАМАСа не должна существенно повлиять на цены на нефть, поскольку ни Израиль, ни Газа не являются крупными производителями.

Об этом пишет Al Jazeera.

В понедельник цены выросли более чем на 4% до 86-88 долл. из-за опасений, что конфликт может распространиться на весь Ближний Восток, где добывается значительная часть мировой нефти. Но уже сегодня они начали снижаться.

Пока конфликт не затрагивает напрямую нефтедобывающие страны, и краткосрочный риск для поставок считается небольшим. Многое будет зависеть от вовлеченности в конфликт Ирана и "Хезболлы".

Ранее мы разбирали, почему началась война в Израиле и как она может развиваться.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.