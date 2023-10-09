США готовятся принять жесткие меры в отношении России за нарушение установленного странами G7 ("Большой семерки") ценового потолка на нефть в размере 60 долларов за баррель.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает газета The Wall Street Journal.

Министр отметила, что последние рыночные цены сигнализируют о том, что этот механизм, возможно, больше не работает так, как изначально ожидалось.

Она также заявила, что США очень внимательно следят за выполнением установленных правил.

"Мы хотим убедиться, что участники рынка осознают, что мы серьезно относимся к этому ценовому потолку. Речь идет о соблюдении действующих ограничений", - сказала министр.

Ожидается, что ограничение цен на нефть и его обеспечение будут на повестке дня переговоров между Йеллен и министрами финансов членов "Большой семерки" в Марракеше (Марокко) на этой неделе, говорится в публикации WSJ.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что цена российской нефти Urals в портах выросла до 86 долларов за баррель.

Также, по данным Bloomberg, западные компании покупают российскую нефть выше ценового потолка.