Около 40% судов, вывозящих нефть из российских портов Балтийского и Черного морей, принадлежат западным компаниям, которые должны соблюдать потолок цен в 60 долларов за баррель.

Об этом пишет Bloomberg.

Агентство сообщает, что до того, как порог был преодолен, около половины судов принадлежали западным компаниям. Кроме того, значительная часть судов по-прежнему страхуется через Лондон.

Фирмы могли работать с российской нефтью, но им нужно было подтвердить, что нефть куплена ниже ценового порога. Неясно, как отдельные владельцы и страховщики проводят дополнительную проверку грузов и каковы причины, по которым они продолжают предоставлять свои услуги. Однако владельцы и страховщики уже давно утверждают, что они не могут знать точную цену, по которой продан груз.

Цена в долгосрочных сделках может отличаться от краткосрочных рыночных цен. В последние недели судовладельцы и страховщики пытаются выяснить, достаточно ли только справки о том, что груз был приобретен по цене ниже 60 долларов.

По данным Argus, в пятницу, 18 августа, в российских портах на Балтийском и Черном морях она составляла около 71 доллара за баррель.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия продала миллионы баррелей нефти в обход санкций.

Также, по данным расчетов Bloomberg, несмотря на новые и старые санкции, доходы России от экспорта энергоносителей в июле выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,66 млрд долларов.