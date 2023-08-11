Доходы России от экспорта энергоносителей в июле выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,66 млрд долларов.

Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на расчеты агентства Bloomberg.

Обозреватели издания назвали такой рост доходов "промежуточной победой" России в экономическом противостоянии с Западом.

Сообщается, что, несмотря на санкции, в прошлом месяце Россия заработала на продаже энергоносителей 8,66 миллиарда долларов.

"Газпром" продолжает поставлять газ в Европу, цены которого медленно растут, превышая 370 долларов за 1 тысячу кубометров по состоянию на 10 августа 2023 года, говорится в публикации.

Ранее мы писали, что Россия является главным экспортером нефти в Китай. В мае объем ее поставок в КНР достиг исторического рекорда, составив около 42,1 млн тонн.

Также сообщалось, что Россия стала первым по объемам поставщиком газа в Испанию по итогам июня. За месяц Испания импортировала из РФ 7 673 гигаватт-часа сжиженного природного газа, что составило 26,8% от общего объема закупок. Кроме того, с января по июнь Испания закупила у России 41 145 гигаватт-часов СПГ.