Россия стала первым по объемам поставщиком газа в Испанию по итогам июня.

Такие данные приводит энергетическая компания Enagas на своем сайте.

Сообщается, что за месяц Испания импортировала из России 7 673 гигаватт-часа сжиженного природного газа, что составило 26,8% от общего объема закупок. Кроме того, с января по июнь Испания закупила у России 41 145 гигаватт-часов СПГ.

Второе место после России занимает Алжир, экспортировавший в Испанию 21% от общего объема газа, а третье - США, на долю которых пришлось 18,5%.



В начале года импорт российского газа в Испанию увеличился на 151%. Если в феврале 2022 года он составлял 2 174 гигаватт-часа, то год спустя вырос до 5 465 (17,2% от общего объема поставок).

При этом в марте власти Испании призвали импортеров не подписывать новые контракты с Москвой и активизировать диверсификацию поставок СПГ.

На данный момент Испания позиционирует себя как крупный газовый хаб, способный разрешить европейский энергетический кризис, вызванный сокращением поставок российского топлива. Отмечается, что она располагает наиболее диверсифицированным списком поставщиков: с начала года экспортерами газа в Испанию выступили более 20 стран.

Напомним, в Евросоюзе продолжают закупать российский сжиженный природный газ. Общие поставки российского СПГ в Европу достигли рекордных значений.

Тем временем в Москве намекнули на прекращение транзита российского газа через Украину. Украинская ветка является единственным маршрутом для российского газа в Западную и Центральную Европу после подрыва "Северных потоков".