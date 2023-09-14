В августе 2023 года доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли по сравнению с июлем на 11,8% - до 17,1 млрд долларов.

Такие данные приводит в своем обзоре Международное энергетическое агентство (МЭА).

Это самый высокий показатель с октября 2022 года. Но на 3,4% ниже, чем было в августе прошлого года. Объемы экспорта за год тоже снизились - на 7,3%.

В частности, поставки в Китай и Индию упали с 4,7 млн баррелей в апреле и мае до 3,9 млн баррелей в августе. Весной на эти страны приходилось до 90% закупок, а теперь - лишь 54,2%.

Нефть российской марки Urals в августе торговалась в районе 70 долларов за баррель, что на 10 долларов выше ценового потолка, установленного Западом.

Уровень добычи нефти в РФ остался прежний - 9,5 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что Германия в этом году увеличила импорт российской нефти в 12 раз - не напрямую, а через Индию. Импорт из Индии в основном представляет собой газойль, который используется для производства дизельного или печного топлива.

Также мы писали, что закупки Евросоюзом российского сжиженного газа выросли на 40% по сравнению с 2021 годом.