Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 89 долларов за баррель впервые с 23 января.

Последнюю неделю эталонные марки нефти – Brent и WTI – завершили с существенным ростом на 4,8% и 7,2% соответственно. Оба бренда также зафиксировали лучшие результаты за неделю. Например, для Brent речь идет о наибольшем росте с конца июля, тогда как для WTI – с марта.

Аналитики ожидают, что Саудовская Аравия продолжит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/д по октябрь, добавив сокращение добычи ОПЕК+.

Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе упали более чем ожидалось 10,6 миллиона баррелей. С середины июля коммерческие запасы сырой нефти упали на 34 миллиона баррелей.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что российские власти договорились с представителями ОПЕК+ о новом сокращении экспорта нефти на внешние рынки.

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