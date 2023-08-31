Российские власти договорились с представителями ОПЕК+ о новом сокращении экспорта нефти на внешние рынки.

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с главой Кремля Владимиром Путиным.

По его словам, подробности этих договоренностей будут объявлены правительством России на следующей неделе.

Недавно Новак заявил, что не исключает продления добровольного сокращения экспорта на октябрь, и пояснил, что работа по этому вопросу ведется вместе с коллегами из других стран.

Напомним, в начале августа мониторинговый комитет ОПЕК+ не рекомендовал менять квоты на добычу нефти. Комитет также поблагодарил Россию за дополнительное добровольное сокращение экспорта на 300 тысяч баррелей в сутки в сентябре. Следующее заседание органа запланировано на 4 октября 2023 года.

Ранее агентство Reuters сообщило о заявлении Саудовской Аравии, что она продлит добровольное сокращение добычи нефти на один миллион баррелей в сутки до сентября, добавив, что оно может быть продлено.

Мы анализировали, почему в мире дорожает нефть и что это значит для Украины.