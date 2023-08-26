В Украине продолжает дорожать топливо.

Новую волну переписывания ценников спровоцировали заправки, которые принято причислять к сети "Приват" (к примеру, ANP, Avias; всего их порядка тысячи по всей стране, АЗС оформлены на разные компании, которые часто меняются).

На этой неделе (22 и 23 августа) средняя цена на бензин и дизель на приватовских точках выросла на гривну (до 53 гривен за литр).

По данным мониторинга компании "А-95″, в среднем по стране бензин и дизель подорожали на этой неделе не так сильно — всего 14 копеек (до 54,84 и 52,2 гривен за литр соотвественно).

"Но теперь все подтянутся", — говорит нам владелец сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин.

По его словам, в ближайшее время бензин и дизель прибавят в цене еще гривну. Всего же после возврата с 1 июля всех довоенных налогов (НДС и акциза) на топливо с 1 июня НДС и акциз) топливо подорожало в среднем на 8 гривен за литр. Это при том, что власти заверяли, что ценники на бензин и дизель вырастут не более чем на 3-5 гривен.

"Вмешалась нефть. И, если котировки продолжат расти, топливо на АЗС будет по 60 гривен", — прогнозирует Леушкин.

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук отметил, что еще, как минимум, 50 копеек на литре заправщики добавят из-за начавшихся валютных качелей.Мы уже писали, что валютный рынок сейчас штормит, и есть прогнозы, что доллар вырастет до 41-42 гривен.

Такое сильное подорожание топлива ударит по кошелькам не только водителей, но и всех украинцев. "Из-за логистической составляющей подорожает все. В первую очередь, конечно, перевозки, а за ними все подтянется — от хлеба до мебели", — говорит Корольчук.

Разбирались, что происходит на топливном рынке, и как дорогой бензин повлияет на цены на все товары.

С понедельника — плюс гривна на литре

По данным "А-95″, на этой неделе среднее подорожание бензина и дизеля по стране было относительно небольшим — всего на 14 копеек.

При этом некоторые сети повысили ценники куда более существенно.

К примеру, "БРСМ-Нафта" U.Go и "Маркет" прибавили к ценнику до 50 копеек.

Но больше всего подорожало топливо на АЗС, которые считаются недорогими, поэтому там массово заправляются водители.

Речь идет, в первую очередь о сети "Приват". АЗС, которые принято к ней причислять (ANP, Avias и др) на этой неделе повысили ценники сразу на гривну. Теперь бензин и дизель там продаются по 53 гривны за литр. Это все равно дешевле, чем у многих сетей (скажем, на WOG и ОККО топливо стоит почти 55 гривен, на Socar — около 56 и т.д.), но ценовой разрыв сократился.

На днях существенно повысила цены еще одна сеть недорогих заправок — VostokGaz — причем, сразу на 2,5 гривен (до 50,8 гривен за литр).

Конкуренция на топливном рынке сейчас очень жесткая. И именно недорогие АЗС сдерживают аппетиты других сетей — те опасаются накручивать лишнее, чтобы не спровоцировать отток клиентов.

Но как только сети-дискаунтеры переписывают ценники, вслед за ними корректировки в прайсы вносят и все остальные. Таким образом на рынке сохраняется ценовой баланс.

"Поэтому теперь (после существенного повышения цен на недорогих заправках — Ред) все подтянутся. Потенциал роста цен -еще на гривну за литр, и по бензину, и по дизелю. Некоторые поменяют ценники на стеллах, другие порежут маркетинговые программы и скидки для постоянных клиентов", — говорит Леушкин.

"Подтягивание" АЗС и рост цен на гривну начнутся уже со следующей недели.

План на месяц — плюс 5-6 гривен на литре

Впрочем, обещанная на ближайшую перспективу гривна на литре бензина и дизеля — это далеко не все.

По прогнозам "А-95″, топливо все еще имеет очень большой потенциал для подорожания.

В качестве аргумента аналитики приводят такие расчеты.

После возврата с 1 июля довоенных налогов — НДС и акциза — налоговая нагрузка на литр топливо выросла в среднем на 7,5 гривен.

Но после того, как на мировых биржах резко пошли вверх нефтяные котировки, стали дорожать также нефтепродукты. В итоге за два месяца таможенная стоимость топлива выросла на 150 долларов с тонны, а это плюс 5,5 гривен на литре. То есть, в общей сложности, себестоимости бензина и дизеля с 1 июля появились "лишние" 13 гривен.

Они уже учтены в оптовых ценах, которые повысились на 13,5 гривен за литр (на бензин — до 47 гривен, на дизель — до 46,5 гривен за литр).

Но в рознице ситуация пока другая. По данным "А-95"за два месяца бензин на заправках подорожал на 7,5 гривен (до 52, 34 гривен за литр), дизель — на 8,55 (до 51,87 гривен).

Из чего аналитики делают вывод, что розница еще может поднять цены на литр бензина на 5,34 гривен, дизеля — на 5,62 гривны.

Но это если держать традиционный спрэд между оптовыми и розничными ценами (около 10 гривен на литре).

"В последнее время сети АЗС существенно снизили свою маржу — не менее, чем на 4-5 гривен с литра. Аппетиты заправщиков падают не от хорошей жизни — они опасаются резко повышать цены. Из-за высокой конкуренции за клиентов. Но постепенно цены будут расти, а маржа продавцов, скорее всего, вернется у прежним отметкам", — добавил Корольчук.

Еще плюс 5,3-5,6 гривен на литре топлива, это бензин по 57,7, а дизель — по 57 гривен. Причем, это средние ценники, на АЗС многих сетей будет дороже. Это подорожание может оказаться растянутым во времени, но оно вряд ли займет больше 1-2 месяцев.

То есть, по итогу, после возврата довоенных налогов с 1 июля получим подорожание топлива на 13 гривен. Тогда как, запуская налоговые нововведения, и Минэкономики, и глава профильного парламентского комитета Данил Гетьманцев заверяли, что ценники вырастут не более чем на 3-5 гривен.

Нефть и валютные качели

Почему ценники на топливо так резко пошли вверх, а цифры сильно расходятся с теми, что ожидали власти.

По словам Леушкина, одна из главных причин — нефть. Мы уже писали, что нефтяные котировки резко пошлы вверх из-за сокращения добычи и роста спроса. 24 августа нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures торговалась по 83,21 за баррель (что на 1% ниже, чем на предыдущей сессии). Но это временная "скидка", и уже скоро тенденция снова развернется.

Bloomberg пишет, что нефть может вернуться к росту уже в ближайшие дни, так как коммерческие запасы нефти в США уменьшились на 6,13 млн баррелей, и ожидается их падение еще на 3 млн. Запасы на терминале в Кушинге (там хранится нефть, которой торгую на NYMEX) упали на 3,13 млн баррелей.

Эти данные говорят о резком падении запасов нефти в целом, поэтому снижение котировок может обернутся их ростом уже га днях, — приводит MarketWatch слова управляющего партнера Tyche Capital Advisor Тарика Захира.

Аналитики прочат нефти ценник в 90 долларов за барель уже к концу этого года. И, если эти прогнозы оправдаются топливо может подорожать еще более существенно.

"Зависимость тут простая. Нефть по 90, бензин и дизель по 60 гривен за литр", — говорит Дмитрий Леушкин.

"Понятно, что процесс подорожания топлива на украинских АЗС пока далек от завершения, так как цены на нефть продолжают двигаться. Если в середине лета котировки составляли 73-75 долларов, но сейчас — 83, и это далеко не конец", — добавил руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

По его словам, появляется еще один фактор, который может еще больше взвинтить цены на заправках — валютный.

"К валюте привязаны на только закупки импортного топлива, но и акцизы. Причем, поставляем бензин и дизель мы в основном из Европы, трейдер покупают евро, а курс на него плавающий, в отличие от курса доллара, который Нацбанк держит", — отметил Рябцев.

По словам Корольчука, если курс доллара выйдет за пределы 39 гривен (а ему прочат гораздо более высокий взлет — до 41-42 гривен) и продержится на таких отметках не менее 2-3 недель, топливо дополнительно может подорожать еще на 50 копеек. Это, повторимся, без учета всех остальных факторов — только из-а валютных колебаний.

Что будет с ценами

Такое резко подорожание топлива спровоцирует рост цен на все товары и услуги.

В первую очередь, подорожают перевозки, — говорит Корольчук. Глава Всеукраинской ассоциации пассажирских перевозчиков Игорь Житинской отметил, что тарифы могут вырасти на 25-30%.

Но, понятно, что этот вопрос марщрутчикам придется улаживать с местными властями.

Впрочем, Рябцев говорит, что рост цен на топливо — еще и удобный повод для перевозчиков повысить ценники. "Доля топлива в стоимости перевозки среднестатистического пассажира сильно завышается. В прошлый раз, когда проезд в маршрутках подорожал до 15 гривен, в этом фактически не было никакой необходимости. Рентабельность перевозчиков просто сумасшедшая. Выведенный на маршрут микроавтобус отбивается за месяц, это с учетом всех расходов, и на покупку транспорта, и н благодарности чиновникам. Отчетности у мершрутчиков до сих пор нет, там сотри миллионов черного нала", — отметил Рябцев.

Те не менее, столичные чиновники уже озвучили цифру — сколько должен стоить проезд в общественном транспорте. По их подсчетам, получилось 30 гривен.

Грузовые перевозчики также готовятся повышать тарифы на 10-20%.

Что, по словам Корольчука, потянет за собой подорожание всех товаров. Транспортная наценка будет зависеть от доли логистической составляющей в структуре себестоимости той или иной продукции. К примеру, на продуктах питания — это 5-7%, на стройматериалах, мебели — до 10-12%.