В понедельник, 4 сентября, в Украине продолжается 558-й день войны с Россией.

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4 сентября

11:06 В ходе российской атаки на измаильский порт этой ночью "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии, заявляет МИД Украины со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

Представитель МИДа Олег Николенко опубликовал фото взрыва на другой стороне Дуная. И призвал западных партнеров усилить ПВО Украины.

Также еще утром в сети появилось видео прилета. "Упал у румынов", - говорит мужчина за кадром.

Румыния информации пока не комментировала.

Нацполиция и прокуратура Украины публикуют фото последствий атаки. Повреждены или разрушены административные здания, складские и производственные помещения, сельхозтехника.

Как сообщалось, за ночь по Украине запустили 32 ударных беспилотника, сбить удалось 23.

10:50 Глава Фонда госимущества Рустем Умеров подал в Раду заявление об отставке.

Напомним, Зеленский предложил вчера назначить Умерова министром обороны.

Заявление об отставке с этого поста уже подал нынешний министр Алексей Резников.

10:05 В Одесской области ночью пассажирский поезд задел последним вагоном грузовой, из-за чего оба сошли с рельсов, сообщают местные паблики.

Обошлось без пострадавших, пассажирам сказали ждать новый поезд.

В Укрзализныце уже заявили, что поезд из Одессы в Днепр существенно задерживается "из-за внештатной ситуации", которая возникла в Одесской области.

Прибытие в Днепр ожидается во второй половине дня, пассажирам обещают бесплатный обед в дороге и все необходимые пересадки в Днепре для продолжения запланированного путешествия.

09:53 Министр обороны Алексей Резников сообщил, что подал в Раду заявление о своей отставке.

"Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!", - написал Резников.

Накануне Зеленский подтвердил, что хочет заменить Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

По его словам, Рада должна проголосовать за это назначение уже на предстоящей неделе.

09:40 Украинские войска на прошлой неделе освободили 3 кв.км на Бахмутском направлении. В общей сложности освобождены 47 кв.км под Бахмутом.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"На Бахмутском направлении противник ведет оборонные действия с целью сдерживания продвижения наших войск и безуспешно предпринимает попытки восстановить утраченное положение в районах Клещеевки, Курдюмовки, Озаряновки Донецкой области", - написала Маляр.

Также она отметила, что в районе Клещеевки есть определенные успехи.

09:17 Минобороны РФ опять заявляет о поражении украинских военных катеров в Черном море.

Якобы четыре катера американского производства с десантом на борту, которые двигались в направлении мыса Тарханкут на западе Крыма, были уничтожены российскими самолетами в северо-западной части акватории Черного моря.

Также заявляется, что возле Крыма и над Курской областью были сбиты два беспилотника.

Украина накануне заявляла, что сама нанесла удар по российскому катеру при попытке высадки россиян в северо-западной части Черного моря.

08:52 За ночь по Украине запустили 32 ударных беспилотника. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что 23 "Шахеда" были сбиты.

Налет был на Одесскую и Днепропетровскую области, где пострадали объекты на Дунае и в районе города Днепр.

08:20 В окрестностях Днепра "Шахеды" ударили по объекту инфраструктуры, сообщили власти Днепропетровской области.

Ночью в воздухе над регионом сбили шесть российских беспилотников.

07:41 В Одесской области снова был налет "Шахедов". 17 дронов были сбиты, но произошли и попадания в районе Дуная.

"В двух территориальных общинах повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий. Сообщений о пострадавших не поступало", - заявляет оперативное командование "Юг".

Паблики сообщали о взрывах в районе Измаила. Также публиковались слухи о якобы падении дрона на территории Румынии, но официально они не подтверждались.

07:00 Сегодня ночью россияне атаковали Одесскую область "Шахедами", которые запускали в несколько волн.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Уже около двух часов враг атакует наш юг Одесщины (Измаильский район) ударными беспилотниками", - написал Кипер.

Также в Воздушных силах ВСУ сообщали про угрозу атаки в Приморском, Измаиле и районе, Килийском районе. Россия запустила несколько групп ударных БПЛА с акватории Черного моря.

"Официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей будет опубликована после обобщения данных", - отметили в Воздушных силах.