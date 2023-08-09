Россия нарастила поставки нефти в Индию в 11 раз.

Об этом пишут российские СМИ.

За январь-май было поставлено больше нефти (37 млн тонн), чем за весь предыдущий год (33,4 млн тонн). Об этом свидетельствуют данные минпромторга Индии.

РФ стала главным поставщиком нефти в Индию, потеснив Ирак, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Ранее мы писали о том, что Россия впервые вошла в тройку главных торговых партнеров Индии.

А также, что Индия стала расплачиваться за российскую нефть китайскими юанями и арабскими дирхамами.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

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