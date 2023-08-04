Оперативное командование "Юг" намеками подтверждает информацию о поражении российского нефтехранилища в районе Феодосии. О взрывах в этом районе сообщали крымские паблики.

"Там очень крупное нефтяное хранилище, которое, в частности, снабжает топливом Черноморский флот России. Поэтому там и дальше будет расцветать бавовна", - сказала спикер командования Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода".

Относительно взрывов в порту Новороссийска она заявила, что это может быть провокация России с целью обвинения Украины, якобы она не может обеспечить безопасность в Черном море.

Ранее появилось видео поражения некого корабля морским дроном и буксировки судна в Новороссийске.

Тем временем появилось еще одно видео, предположительно, большого десантного корабля "Оленегорский горняк", который накренился на левый борт.

Сегодня в командовании "Юг" заявили, что РФ развернула большую группировку из 15 кораблей в Черном море и готовится к провокациям.

Война в Украине идет уже 527-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне ведут контратаки на Запорожском и Бахмутском направлениях, чтобы вернуть потерянные позиции. Под Бахмутом РФ атакуют западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки. На Купянском и Лиманском направлениях продолжает наступать РФ. Основные бои там идут в Серебрянском лесу.

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