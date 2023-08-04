В пятницу, 4 августа, в районе оккупированной Феодосии сообщают о прилете по нефтебазе.

Об этом пишут крымские Telegram-каналы.

На видео можно заметить вспышку взрыва после работы ПВО.

Напомним, сегодня в Министерстве обороны РФ заявили о налете 13 беспилотников на Крым. Утверждалось, что все они уничтожены без последствий. В пабликах распространилось и видео работы ПВО над Феодосией.

В июле Силы обороны Украины подтвердили уничтожение нефтебазы и склада боеприпасов армии РФ во временно оккупированном Октябрьском в Крыму.

Война в Украине идет уже 527-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне ведут контратаки на Запорожском и Бахмутском направлениях, чтобы вернуть потерянные позиции. Под Бахмутом РФ атакуют западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки. На Купянском и Лиманском направлениях продолжает наступать РФ. Основные бои там идут в Серебрянском лесу.

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