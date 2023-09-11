Российский газ продолжает поступать в страны Европейского союза, несмотря на войну.

Об этом пишет газета Le Monde.

По ее информации, поставки сжиженного газа, перевозимого на судах, резко возросли по сравнению с довоенным периодом. По данным компании Kpler, объемы поставок с января по июль выросли на 40% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

"Пока европейские страны осуждают войну, они кладут деньги в карман Путина", - отмечает британская неправительственная организация Global Witness.

Как отметили в финском Центре исследований энергетики и чистого воздуха, продажи СПГ в Европу принесли российской экономике более 5 миллиардов евро с января по июль - более чем в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

На прошлой неделе в Еврокомиссии признали, что полностью отказаться от поставок российского газа в страны Евросоюза - задача невыполнимая.

А минувшей зимой СМИ писали, что Германия и другие страны ЕС продолжают активно закупать российский сжиженный природный газ. Причем закупки российского СПГ даже увеличились в сравнении с 2021 годом.