"Укргаздобыча" открыла новое месторождение газа, его запасы могут достигать миллиарда кубометров голубого топлива.

Об этом сообщает "Нафтогаз Украины".

Нефтегазовый участок изучался с нуля, месторождение на нем было открыто скважиной глубиной почти 4 тыс. м. Перед бурением специалисты провели 3D сейсморазведочное исследование. Полученная геологическая информация свидетельствует о том, что запасы нового месторождения могут достигать 1 млрд кубометров газа.

"Это не первое открытие новых углеводородных залежей за этот год. Наращивая запасы, мы создаем перспективу для устойчивого роста добычи газа", – сообщил временно исполняющий обязанности генерального директора АО "Укргаздобыча" Олег Толмачев.

Он также добавил, что "Укргаздобыча" продолжит программу геологической разведки на данном месторождении и планирует бурение новых скважин.

Ранее мы писали, что в "Нафтогазе" пообещали не повышать цену на газ для населения по крайней мере до 1 мая 2024 года.

Война в Украине идет уже 552-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2023 года в онлайне.