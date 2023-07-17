В Украине цену на газ для населения не будут повышать по крайней мере до 1 мая 2024 года.

Об этом заявила компания "Нафтогаз".

В компании сообщили о продлении действия тарифа "Фиксированный" на ближайший отопительный сезон.

Следовательно, 1 кубический метр голубого топлива для бытовых потребителей и дальше будет стоить 7,96 гривен.

"Я хочу успокоить всех украинцев: "Нафтогаз" не планирует менять цены на газ в этом отопительном сезоне. Зимой украинцы могут быть уверены в том, что их платежки не будут расти", - заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

Напомним, с 1 июня в Украине повысили тариф на электроэнергию для населения, чтобы изыскать средства на восстановление инфраструктуры после обстрелов РФ. Кабмин одобрил постановление, новый тариф составляет 2,64 гривен за кВт/час.

В то же время НКРЭКУ отменила свое решение о повышении тарифов на воду с 1 июля после того как президент Владимир Зеленский назвал его "позорным".

Ранее мы рассказывали, как в Украине подорожала и тут же подешевела холодная вода и что будет с другими тарифами.