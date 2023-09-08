Испания резко нарастила импорт российского газа.

Об этом сообщает Reuters.

В июле 2023-го года Испания получила из РФ на 65% больше газа, чем за тот же период прошлого года, хотя общий импорт страной "голубого топлива" упал на 14%.

После июля доля российского газа в испанском импорте выросла до 28%, против 14,5% годом ранее.

Россия стала вторым по величине поставщиком Испании после Алжира, который поставляет газ в Испанию по трубопроводу через Средиземное море. Импорт из основных стран-экспортеров, таких как Нигерия, Норвегия, Катар и США, в июле упал.

За первые семь месяцев года импорт российского газа вырос на 70% и составил 21% от общего объема импорта.

Напомним, по итогам июня Россия стала первым по объемам поставщиком газа в Испанию. Сообщалось, что за месяц Испания импортировала из России 7 673 гигаватт-часа сжиженного природного газа, что составило 26,8% от общего объема закупок.

А зимой СМИ писали, что Германия и другие страны ЕС продолжают активно закупать российский сжиженный природный газ.

На днях в Еврокомиссии заявили, что полностью отказаться от поставок российского газа в страны Евросоюза - задача невыполнимая.