В Еврокомиссии считают, что полностью отказаться от поставок российского газа в страны Евросоюза - задача невыполнимая.

Об этом заявил заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович в интервью газете Handelsblatt.

"В прошлом году мы сократили импорт газа из России со 150 миллиардов кубических метров до менее 80 миллиардов кубических метров. В этом году, вероятно, объем составит всего 40 миллиардов кубических метров, включая сжиженный природный газ. Так что я бы сказал, что полностью отказаться от российского газа — это пока практически невозможно", — сказал чиновник.

Одновременно заместитель председателя Еврокомиссии подчеркнул, что если Европейский союз будет продолжать инвестировать в инфраструктуру и развивать новые партнерские отношения, в ближайшие месяцы он сможет еще больше сократить импорт российского сжиженного природного газа.

"В случае с газом, закупаемым через общую платформу ЕС, мы уже следим за тем, чтобы он не поступал из России", — отметил Шефчович. По его словам, каждый стратегически важный ресурс должен поступать как минимум от трех поставщиков.

Зимой СМИ писали, что Германия и другие страны ЕС продолжают активно закупать российский сжиженный природный газ.

А летом стало известно, что РФ стала крупнейшим поставщиком газа в Испанию по итогам июня.