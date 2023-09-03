Международная аудиторская компания, нанятая правительством Молдовы, не выявила долга республики перед российским "Газпромом" в размере 800 млн долларов.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, слова которой приводит издание "Молдавские ведомости".

"На следующей неделе наше правительство выйдет и скажет, что мы наняли международную компанию, которая провела аудит и сказала, что у нас нет никаких долгов перед "Газпромом" в 800 млн долларов. Хотели быстро обмануть", - сказала Санду.

По ее словам, власти Молдовы отклонили предложение подписать обязательство перед "Газпромом" о возвращении долга, "поскольку это ужасно большие деньги", а страна не может на такое согласиться.

"Я считаю, что мы поступили правильно", - резюмировала Санду.

Напомним, в прошлом году Румыния начала поставки газа в Молдову для снижения зависимости Кишинева от российского "Газпрома".

Перед этим российский "Газпром" заявил, что он фиксирует "оседание" в Украине российского газа, предназначенного для поставки в Молдову. Суммарный накопленный объем "оседания", по заявлению "Газпрома", составлял 52,52 млн кубометров газа.