Во время биржевых торгов 22 августа цены на газ в Европе взлетели почти на 10 процентов. Впервые с 15 июня они превысили показатель 500 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF достигала максимума на уровне 503 доллара за тысячу кубометров.

Как говорят эксперты, стоимость голубого топлива растет из-за опасений трейдеров по поводу забастовок на заводах по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии. Если руководство не повысит зарплату работникам, они перестанут выходить на работу начиная со 2 сентября. В результате под угрозу попадает 10% мировых поставок СПГ.

Однако хранилища Европы уже заполнены на плановые 90 процентов.

Ранее мы писали, что в мае цены на природный газ в Европе снизились до самого низкого уровня с середины 2021 года, когда РФ только начала сокращать поставки перед вторжением в Украину.

Также мы сообщали, что в Евросоюзе рассматривают возможность хранения газа в украинских подземных хранилищах, способных вместить до 30 миллиардов кубометров топлива.