Немецкие производители удобрений останавливают работу, поскольку их производство становится нерентабельным из-за поставки дешёвых удобрений из России, которые не подпадают под санкции.

Об этом пишет Bild.

Из-за отказа от российского газа, который используется для производства удобрений, цены на газ выросли до 40%, а произведённых удобрений - до 150%.

На этом фоне закупка дешевых российских удобрений в прошлом году выросла в пять раз. Также в последние месяцы растет импорт российского газа в виде мочевины и аммиака.

О закрытии своего аммиачного завода в Людвигсхафене уже заявил химический гигант BASF. На очереди - еще один производитель.

"Вся промышленность по производству удобрений в Германии работает с большими убытками. Немецкие и европейские производственные площадки будут вынуждены закрыться или, по крайней мере, значительно сократить производство, поскольку России будет позволено беспрепятственно наводнять рынок дешёвыми удобрениями", - заявил министр экономики и сельского хозяйства земли Саксония-Анхальт Свен Шульце.

Он отмечает, что бюджет РФ пополняется значительными средствами за счет экспорта удобрений.

"Если Германия не хочет финансировать войну, развязанную Россией, и поэтому отказывается от российского газа, то возникает вопрос, почему импорт российского газа в виде мочевины и аммиака в Германию в последние месяцы смог вырасти?", - недоумевает министр.

Напомним, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что немецкая промышленность рискует остановиться зимой в случае прекращения транзита российского газа через Украину.

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