Премьер-министр Саксонии (ФРГ) Михаэль Кречмер настаивает на дипломатическом решении по Украине и не хочет, чтобы путь к российскому газу был заблокирован в долгосрочной перспективе.

Об этом он заявил в интервью газетам медиагруппы Funke.

"Мы должны гораздо больше полагаться на дипломатию, чтобы положить конец войне в Украине", - сказал политик ХДС.

По его словам, большая часть немцев выступает за дипломатическое решение, "и я ожидаю, что федеральное правительство откроется для этого".

Кроме того, он против отказа от российских энергоносителей.

"Мы не должны навсегда закрывать путь российскому газу", - заявил Кречмер.

Он объявил энергетический переход в Германии провальным и раскритиковал резкий рост цен на энергоносители.

"Надо бы все переосмыслить: атомная энергетика, отказ от угля, отечественный газ, "Северный поток-1", расширение возобновляемых источников энергии - есть много способов достичь компромисса", - заявил Кречмер.

Ранее Кильский институт мировой экономики сообщал о том, что Германия и ЕС продолжают закупать российский сжиженный природный газ.

Тем временем война в Украине идет 493-й день. Мы следим за новостями 2 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей прибывают новые подразделения российской армии. На Лиманском направлении продолжаются атаки россиян с целью выйти на левый берег Северского Донца.

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