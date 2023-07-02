Премьер-министр Саксонии призвал Германию не отказываться от российского газа
Премьер-министр Саксонии (ФРГ) Михаэль Кречмер настаивает на дипломатическом решении по Украине и не хочет, чтобы путь к российскому газу был заблокирован в долгосрочной перспективе.
Об этом он заявил в интервью газетам медиагруппы Funke.
"Мы должны гораздо больше полагаться на дипломатию, чтобы положить конец войне в Украине", - сказал политик ХДС.
По его словам, большая часть немцев выступает за дипломатическое решение, "и я ожидаю, что федеральное правительство откроется для этого".
Кроме того, он против отказа от российских энергоносителей.
"Мы не должны навсегда закрывать путь российскому газу", - заявил Кречмер.
Он объявил энергетический переход в Германии провальным и раскритиковал резкий рост цен на энергоносители.
"Надо бы все переосмыслить: атомная энергетика, отказ от угля, отечественный газ, "Северный поток-1", расширение возобновляемых источников энергии - есть много способов достичь компромисса", - заявил Кречмер.
Ранее Кильский институт мировой экономики сообщал о том, что Германия и ЕС продолжают закупать российский сжиженный природный газ.
Тем временем война в Украине идет 493-й день. Мы следим за новостями 2 июля 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей прибывают новые подразделения российской армии. На Лиманском направлении продолжаются атаки россиян с целью выйти на левый берег Северского Донца.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.