Без транзита российского газа через Украину немецкая промышленность зимой может остановиться - министр ФРГ
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что немецкая промышленность рискует остановиться зимой в случае прекращения транзита российского газа через Украину.
Об этом он сообщил на экономической конференции в Восточной Германии, передает Bloomberg.
"Мы еще не вышли из леса. Благоприятная ситуация не должна привести к тому, что мы снова совершим ту же ошибку и забудем, в чем заключается угроза", - сказал Хабек.
Отметим, что действующий контракт по транзиту истекает в конце 2024 года.
Хабек призвал продолжать принимать меры предосторожности для обеспечения энергоснабжения.
В той же статье Bloomberg рассказывает, что в Евросоюзе рассматривают возможность хранения газа в украинских подземных хранилищах, по мере того как их собственные почти заполнены.
Ранее СМИ писали, что несмотря на войну, власти Украины пытаются сохранить транзит российской нефти и газа через свою территорию.
Напомним, цены на природный газ в Европе снизились до самого низкого уровня с середины 2021 года, когда РФ только начала сокращать поставки перед вторжением в Украину.