Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что немецкая промышленность рискует остановиться зимой в случае прекращения транзита российского газа через Украину.

Об этом он сообщил на экономической конференции в Восточной Германии, передает Bloomberg.

"Мы еще не вышли из леса. Благоприятная ситуация не должна привести к тому, что мы снова совершим ту же ошибку и забудем, в чем заключается угроза", - сказал Хабек.

Отметим, что действующий контракт по транзиту истекает в конце 2024 года.

Хабек призвал продолжать принимать меры предосторожности для обеспечения энергоснабжения.

В той же статье Bloomberg рассказывает, что в Евросоюзе рассматривают возможность хранения газа в украинских подземных хранилищах, по мере того как их собственные почти заполнены.

Ранее СМИ писали, что несмотря на войну, власти Украины пытаются сохранить транзит российской нефти и газа через свою территорию.

Напомним, цены на природный газ в Европе снизились до самого низкого уровня с середины 2021 года, когда РФ только начала сокращать поставки перед вторжением в Украину.