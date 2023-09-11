"Газпром" увеличил скидку на газ для Китая в следующем году до 46%.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полученный документ российского правительства.

Согласно документу, газ, поставляемый по трубопроводу "Сила Сибири", обойдется Пекину 271,6 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения, газ для Турции и Европы будет продаваться по 481,7 долл.

Также "Газпром" увеличит объемы поставок в Китай. По итогам 2023 года "Газпром" планирует поставить в Китай 22 миллиардов кубометров газа, а в следующем году - уже 30 млрд кубов.

В том же документе указано, что экспортная цена российской нефти в 2024 году прогнозируется на уровне 71,3 долларов за баррель по сравнению с 79,6 долларами в 2022 году и 63,4 долларами в этом году, что выше ценового потолка в 60 долларов, установленного Западом.

Как добавили в агентстве, цена российского трубопроводного газа для КНР не разглашалась правительством и энергетическим гигантом "Газпром" с 2019 года, хотя аналитики давно подозревали, что она намного ниже той, по которой Россия продает голубое топливо в Европу.

Летом мы писали, что в мае 2023 года суммарные поставки российского природного газа в Китай по трубопроводам и в сжиженном виде составили 3,09 миллиарда кубометров. Это максимальный показатель за всю историю российского экспорта в КНР.

А недавно "Страна" сообщала, что с января по август 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговля между КНР и Россией увеличилась на 32%.