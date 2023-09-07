С января по август 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговля между КНР и Россией увеличилась на 32%. Сумма товарооборота достигла 155,1 миллиарда долларов.

Об этом говорят данные китайской таможенной статистики.

По информации Главного таможенного управления КНР, китайский экспорт в Россию вырос в годовом исчислении на 63,2% и составил 71,8 миллиарда долларов. Россия поставила в Китай товаров и услуг на сумму 83,3 миллиарда долларов, превысив показатель того же периода 2022 года на 13,3%.

В июле-августе товарооборот между двумя странами достиг 20,8 миллиарда долларов, при этом экспорт Китая равнялся 9,3 миллиардам долларов, а российский в Китай - 11,5 миллиардам.

Летом в США заявляли, что Китай помогает России уклоняться от западных санкций и, вероятно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для использования в Украине.

Также в Штатах полагают, что Россия и Китай образовывают ось, которая становится настоящей проблемой для Запада. Там призвали отнестись к этому максимально серьезно, поскольку и Пекин, и Москва расценивают свои отношения как "союз без границ".