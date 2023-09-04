Китай стал главным кредитором России после введения западных санкций. За полтора года войны крупнейшие китайские кредиторы предоставили миллиарды долларов российским банкам, а влияние Китая на российский банковский сектор увеличилось в четыре раза.

Об этом сообщает Financial Times.

Аналитики считают это целенаправленными усилиями Пекина по продвижению юаня как глобальной альтернативы доллару.

Согласно данным Центробанка РФ, Промышленный и коммерческий банк Китая, Банк Китая, Строительный банк Китая и Сельскохозяйственный банк Китая увеличили свои совокупные вложения в РФ с 2,2 млрд долларов до 9,7 млрд долларов за период с февраля 2022 года по март 2023 года.

Также за этот период доллар и евро упали до менее половины экспортных платежей РФ, а доля юаня выросла до 16%.

Ранее издание The Telegraph сообщало, что в 2023 году торговля между КНР и РФ должна превысить 200 млрд долларов, что является рекордом в их сотрудничестве. В целом же экспорт товаров потенциально военного назначения в Китае за последние 12 месяцев вырос более чем в три раза по сравнению с предыдущим периодом.

По данным CNN, Китай не сворачивает свои связи с Кремлём после участия в саммите по Украине в Джидде.