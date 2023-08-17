Власти США вновь дали понять, что встревожены укреплением отношений России и Китая и предупреждают Пекин, что предоставление военной помощи Москве будет иметь "серьезные последствия" для КНР.

Об этом заявили в Госдепартаменте США на фоне визита главы Минобороны КНР Ли Шанфу в Россию и Беларусь.

"Мы озабочены продолжающимся сближением КНР с Россией. Мы уделяем этому пристальное внимание",— заявил на брифинге замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель.

По его словам, Вашингтон неоднократно предупреждал Пекин, что в случае предоставления военной помощи России и содействия ей в "систематическом обходе санкций" КНР будут ждать "серьезные последствия".

В среду китайский министр прибыл в Минск, а до этого выступил на XI Московской конференции по международной безопасности, посетил форум "Армия-2023" и провел уже третью в этом году встречу с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Ранее президент США Джо Байден публично раскритиковал руководство Китая после того, как в июне назвал Си Цзиньпина диктатором. На сборе средств для своей президентской кампании он назвал лидеров КНР "плохими людьми" и заявил, что китайская экономика испытывает проблемы и может стать "бомбой замедленного действия".