В среду, 16 августа, в Беларусь прилетел министр обороны Китая Ли Шанфу. В Минск китайский министр прибыл из Москвы, где посетил конференцию по безопасности.

Об этом сообщают местные СМИ.

У него запланированы переговоры с военно-политическим руководством, визит в воинские части и сборочные цехи предприятий военно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось, что визит главы Минобороны КНР в Беларусь пройдет с 14 по 19 августа.

Напомним, в середине апреля Путин встретился с впервые приехавшим в Россию министром обороны Китая Ли Шанфу.

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

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