Министр обороны Китая Ли Шанфу в ближайшие дни посетит Россию и Беларусь, где проведет переговоры с военным и политическим руководством стран.

Об этом сообщает Минобороны Китая в WeChat, передает издание NBD.

В Пекине рассказали, что в Москве Ли Шанфу выступит на конференции по международной безопасности, которая стартует 15 августа.

Визит главы Минобороны КНР в Беларусь пройдет с 14 по 19 августа. Ли Шанфу посетит белорусские воинские части.

Напомним, в середине апреля Путин встретился с впервые приехавшим в Россию министром обороны Китая Ли Шанфу.

После этого американский Институт изучения войны сообщил, что встреча главы Кремля с китайским министром обороны не привела к началу поставок оружия Пекином в Россию. Аналитики обратили внимание, что официальные протоколы встречи не содержали упоминаний о войне в Украине.

Также западная пресса рассуждала о том, что Китай не сворачивает связи с Россией, несмотря на присутствие в Джидде, куда не пригласили РФ. Европейские дипломаты считают, что главной целью появления представителей КНР в Саудовской Аравии - "сдерживание" Европы от более тесного сближения с американцами.