Китай поскандалил с Россией после отказа въезда в страну пятерым китайским гражданам, которых допрашивали четыре часа на контрольно-пропускном пункте.

Об этом пишет Bloomberg.

"Жестокие и чрезмерные действия российских правоохранительных органов в этом инциденте серьезно нарушили законные права и интересы китайских граждан", – говорится в сообщении посольства Китая в Москве.

В дипломатическом представительстве заявили, что 29 июля при попытке пересечь российско-казахстанскую границу пятеро его граждан были "неоднократно допрошены в течение четырех часов" на контрольно-пропускном пункте. Во въезде им было отказано, а туристические визы аннулированы.

Посольство заявило, что после изучения видеозаписи, предоставленной участниками инцидента, оно обратилось в МИД России, Федеральную службу безопасности и Федеральную пограничную службу.

"Это противоречит общей картине китайско-российской дружбы и растущей тенденции дружественных обменов между людьми между двумя странами", – говорится в заявлении.

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