С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Китай снабжал Москву вертолётами, беспилотниками, а также системами прицеливания и прочими компонентами для военного производства.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Ссылаясь на проведённое расследование, в статье говорится, что российские подсанкционные компании, занимающиеся производством вооружения для танков, ракетных установок и стратегических бомбардировщиков, регулярно получали от Китая необходимые компоненты.

Кроме этого, китайские фирмы поставили в РФ не менее 1 000 беспилотников, шесть вертолётов, оптические прицелы, узлы производственных станков из титановых сплавов для изготовления боеприпасо, а также запчасти для самолётов, в том числе, и военных.

Среди получателей товаров числились "Росгвардия", МВД РФ, "Ростех", компания "Туполев" и другие российские околовоенные структуры.

Хотя официально Китай и придерживается позиции нейтралитета касательно российской войны против Украины, западные СМИ неоднократно писали о его военном сотрудничестве с Кремлём.

Так, ещё в июле 2022 года издание Wall Street Journal сообщало, что за первые пять месяцев года объёмы поставок китайских микросхем для РФ увеличились вдвое, а экспорт оксида алюминия, который необходим для изготовления авиационных и оружейных сплавов, вырос в 400 раз.

В 2023 году торговля между КНР и РФ должна превысить 200 млрд долларов, что является рекордом в их сотрудничестве. В целом же экспорт товаров потенциально военного назначения в Китае за последние 12 месяцев вырос более чем в три раза по сравнению с предыдущим периодом.

Перед этим на российской военной выставке Китай показал свою версию иранского ударного дрона Shahed-136.

Как мы уже сообщали, Пекин не сворачивает свои связи с Кремлём после участия в саммите по Украине в Джидде.