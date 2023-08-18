Поставки оружия Украине затягивают войну.

Такое мнение высказал заместитель постпреда Китая Гэн Шуан на заседании Совбеза ООН по этому вопросу и призвал к мирным переговорам.

"Китай не раз заявлял о своей позиции, выражая озабоченность и беспокойство по поводу серьезных последствий непрерывных поставок оружия на поле боя. Побочное воздействие этого продолжает усиливаться, в результате надежда на прекращение огня становится еще более призрачной", - приводит слова китайского дипломата Xinhua.

Гэн Шуан заявил, что Пекин продолжает продвигать свой "мирный план" по Украине.

Ранее зампостпреда КНР Гэн Шуан говорил, что "украинский кризис затягивается и приобретает все более непредсказуемый характер".

Напомним, недавно в МИД КНР заявили, что Китай будет продолжать диалог об Украине на основании своего "мирного плана" и "накапливать взаимное доверие". Отметим, что этот план предусматривает окончание войны и переговоры до вывода российских войск.

Также мы писали, что еще в начале июня спецпредставитель Китая Ли Хуэй призвал Запад остановить поставки оружия в Украину. По его мнению, такой подход должен остановить войну.