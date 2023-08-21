Китай хочет сделать из БРИКС полноценного геополитического соперника стран "Большой семерки" (G7).

Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, такой призыв к странам-членам Альянса Пекин озвучит на предстоящем саммите в ЮАР, где будет обсуждаться крупнейшее расширение организации за более чем десятилетие.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил более 60 глав государств и правительств на саммит в Йоханнесбурге. Сообщается, что 23 страны заинтересованы в присоединении. Одними из первых могут стать Аргентина, Саудовская Аравия и Индонезия.

По данным издания, в преддверии саммита Индия и Китай вступили в конфликт касательно того, стоит ли открыто бросать вызов Западу или просто отстаивать интересы развивающихся стран.

"Если мы расширим БРИКС, чтобы на него приходилась такая же доля мирового ВВП, как и на G7, тогда наш коллективный голос в мире станет сильнее", - сказал изданию китайский чиновник.

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что "крайне неправильно" рассматривать потенциальное расширение БРИКС как антизападный шаг.

А вот обсуждаемая еще недавно единая валюта уже не стоит на повестке дня. Вместо этого страны хотят чаще осуществлять торговые операции друг с другом в своих местных валютах.

15-й саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 августа 2023 года в Йоханнесбурге.

Напомним, в конце июня Эфиопия подала заявку на вступление в содружество БРИКС.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё призвал всерьез отнестись к росту БРИКС, взаимоотношениям России с развивающимися странами и к их негативному отношению к Западу.