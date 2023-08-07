Южно-Африканская Республика полностью готова к проведению саммита БРИКС - сообщества с участием Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Приглашение на мероприятие получили 67 лидеров стран Африки и глобального Юга.

Об этом заявила на брифинге министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

"Мы уверены, что саммит будет успешным и поспособствует укреплению связей как между странами - членами БРИКС, так и БРИКС с государствами глобального Юга", - сказала Пандор.

По ее словам, президент ЮАР Сирил Рамафоса как председатель БРИКС пригласил на саммит 67 лидеров стран Африки и глобального Юга.

"Приглашения направлены на все континенты и в регионы глобального Юга, чтобы они были представлены на мероприятиях саммита. Из них 34 лидера уже подтвердили свое присутствие, и подтверждения продолжают поступать", - сообщила министр.

Кроме того, приглашены 20 представителей организаций, в том числе генсек ООН.

Пандор также заявила, что ЮАР не направляла президенту Франции Эмманюэлю Макрону приглашения прибыть в Йоханнесбург для участия в мероприятиях саммита БРИКС.

"Приглашения Макрону не поступало", - сказала она.

Мы писали, что Макрон ранее добивался участия в мероприятиях саммита.

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР.

Между тем прибавляется желающих вступить в БРИКС. Последней по счету заявку на вступление подала Боливия. Также заявки на присоединение к БРИКС подали Египет, Саудовская Аравия, Иран, Алжир, Индонезия.