Власти Боливии официально заявили о желании вступить в экономическое содружество БРИКС, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Об этом сообщил министр иностранных дел Боливии Рохелио Майту в своем Twitter.

"Мы хотим сообщить, что президент Боливии Луис Арсе официально уведомил о желании Боливии присоединиться к группе", - написал Майту.

По его словам, страна стремится к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с этими развивающимися экономиками.

В конце июня Эфиопия также подала заявку на вступление в содружество БРИКС. Представитель внешнеполитического ведомства Мелес Алем заявил, что в Эфиопии надеются на поддержку стремления страны со стороны членов объединения.

Также заявки на присоединение к БРИКС подали Египет, Саудовская Аравия, Иран, Алжир, Индонезия. В прошлом месяце официальные лица из ЮАР заявляли, что еще более 19 стран выражают заинтересованность в членстве в БРИКС.

Напомним, в августе в южноафриканском городе Дурбан должен пройти саммит БРИКС в очном формате. Президент ЮАР Сирил Рамафоса уже направил соответствующие приглашения всем лидерам стран - членов группы. ЮАР думает, как организовать участие на этом саммите Владимира Путина так, чтобы не пришлось его арестовывать по запросу Международного уголовного суда в Гааге (МУС).