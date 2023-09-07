Китай смягчил позицию при согласовании коммюнике саммита "Большой двадцатки", прежде всего в вопросах, касающихся войны в Украине.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя французских властей.

По словам французского чиновника, китайские коллеги, участвовавшие в переговорах по итоговому коммюнике саммита G-20, принялиболее мягкий подход по Украине даже по сравнению с прошлым годом.

Воздерживаясь от открытой поддержки России, которая вторглась на Украину в 2022 году, Китай в прошлом сохранял нейтральную позицию, которая фактически приносила пользу Москве. Западные страны призвали Китай оказать давление на Россию.

Французский чиновник заявил, что все страны "Большой двадцатки" договорились об общих формулировках относительно войны в Украине, но компромисс с Россией все же необходимо найти.

Индия, которая в этом году принимает саммит "Большой двадцатки", также отказалась осудить вторжение России в Украину, сказал он.

"Неясно, приведет ли новая позиция Китая к соглашению по коммюнике на фоне напряженности между Пекином и Дели. Премьер-министр Индии Нарендра Моди был в ссоре с Китаем по поводу горячих точек, включая пограничный спор в Гималаях", – резюмирует агентство.

Ранее сообщалось, что Индия предлагает проект декларации саммита "Большой двадцатки", в котором нет осуждения российского вторжения.

Напомним, глава Китая Си Цзиньпин отказался от поездки на саммит G20 в Индии. По этому поводу в США выразили разочарование.

Ранее стало известно, что Украины нет среди приглашённых на сентябрьский саммит G20 в Индии.

Мы также сообщали, что вместо Путина на саммит G20 в Индию поедет Лавров.