Председатель КНР Си Цзиньпин вслед за президентом РФ Владимиром Путиным отказался ехать на саммит стран G20 в Индию. Вместо него в Нью-Дели направится премьер-министр Китая Ли Цян.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники из Китая и Индии, знакомые с ходом подготовки к саммиту.

Причины, по которым Си Цзиньпин не приедет на саммит, пока не называются.

В то же время на саммит приедет президент США Джо Байден. Президент Украины Владимир Зеленский пока в Индию не приглашен.

Напомним, на прошлой встрече стран G20 в ноябре 2022 года на Бали Байден встречался с Си Цзиньпином. Председатель КНР тогда заявил американскому президенту, что тайваньский вопрос является "красной линией в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать". Также Байден и Си Цзиньпин в совместном тексте по итогам встречи задекларировали, что "ядерная война никогда не должна вестись и никогда не может быть выиграна".

Ранее Индия объяснила, почему не пригласила Украину на саммит G20, который пройдет в сентябре в Нью-Дели. По словам главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара, "Двадцатка" не занимается вопросами глобальной безопасности.