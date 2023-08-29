Вместо президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Индию поедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом сообщили в канцелярии индийского премьера Нарендры Моди, который вчера созвонился с президентом РФ.

Сообщается, что Моди "выразил понимание" решению Путина.

О том, что Путин не поедет в Индию, еще ранее сообщил спикер Кремля Песков.

Ранее сообщали, что президент США Джо Байден примет участие в саммите G20 в Индии.

Война в Украине идет уже 552-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вчера заявила, что ВСУ освободили Работино на Запорожском фронте. Часть российских военных пабликов подтверждает, что армия РФ оставила Работино. Другие пишут, что бои за село продолжаются и россияне удерживают южную его часть. При этом вчера ни Генштаб ВСУ, ни командующий Таврического направления, ни президент в отчете после Ставки, о взятии Работино не говорили.

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