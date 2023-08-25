Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Индию в сентябре

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как сказал Секретарь, формат участия президента РФ в мероприятии еще уточняется, но, видимо, лично приезжать для присутствия на встрече Путин не собирается.

Напомним, что саммит G20 в Индии пройдет 9-10 сентября.

В нем собирается принять участи президент США Джо Байден.

При этом в Индии не пригласили Владимира Зеленского на саммит "Большой двадцатки" и объяснили, почему.

Как мы сообщали, на прошлом саммите министры стран G20 не согласовали общую позицию по Украине из-за возражений РФ и Китая — делегации Китая и РФ заблокировали совместное коммюнике "Большой двадцатки" на саммите в Индии, в котором западные страны хотели открытым текстом осудить вторжение РФ в Украину.

Перед этим, во время мартовского саммита G20 министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обратилась к Лаврову со словами "Заканчивайте эту войну". На встрече министров иностранных дел стран-участниц G20 она также обвинила Россию в том, что та парализует работу "большой двадцатки".