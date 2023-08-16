Власти Украины работают со своими партнерами над тем, чтобы принять участие в саммите Группы двадцати (G20) в Нью-Дели 9-10 сентября, хотя Киев и не был приглашен на это мероприятие.

Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

По словам Точицкого, Украина хочет принять участие в саммите G20 ввиду того, что там будут подниматься экономические проблемы.

"Мы считаем, что то, что осуществляет Российская Федерация о прекращении "зерновой сделки", является большим вызовом для экономик не только стран Африки и Азии, но и для мировых экономик", – сказал он.

"Итак, мы и партнеры работаем над тем, чтобы быть среди приглашенных – и с Индией, и с другими партнерами, которые есть среди участников этого саммита", – добавил Точицкий.

Напомним, Украина не вошла в список стран, приглашенных на саммит Большой двадцатки.

Позже Индия объяснила, почему не пригласила Украину на саммит G20, который пройдет в сентябре в Нью-Дели. "Двадцатка" не занимается вопросами глобальной безопасности.

Тем временем война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

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