БРИКС, "антизападное" объединение Бразилии, России, Китая и ЮАР, на саммите в африканском Йоханнесбурге ожидаемо объявило о своем расширении, что может повлиять на геополитические расклады. В том числе и на войну в Украине.

С января следующего года в БРИКС войдут Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, то есть, объединение, которое еще называют "Глобальным Югом", расширится в два раза.

Всего же заявки на вступление в объединение подали 22 страны.

Интересы этих стран разнообразны: от ухода от доллара в международной торговле, до "бросания вызова США" и "Большой семерки", на которую приходится почти половина мировой экономики. Расширение БРИКС может "создать альтернативы существующим глобальным институтам власти", пишет CNN.

Нынешний состав БРИКС из пяти стран представляет около 40% мирового населения и четверть мирового ВВП. Когда к объединению присоединятся еще 6 стран (включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иран) оно будет контролировать 80% всей мировой добычи нефти.

При этом решение о включении таких стран как Иран, может еще больше склонить БРИКС к превращению в антизападный блок.

Присутствие России в организации, куда многие хотят войти, "указывает на увеличивающийся разрыв между приоритетами тех стран, которые выстраиваются в очередь в БРИКС, и богатых западных стран, которые объединились против Путина в поддержку Украины".

Несмотря на то, что многие из этих стран пострадали от войны в Украине, они полагают, что "есть вещи, которые НАТО и Соединенные Штаты сделали, чтобы разжечь или продлить конфликт", сказал CNN аналитик из Бангалора Манодж Кевалрамани.

Также многие ищут альтернативы, поскольку "Запад, похоже, замыкается в себе".

Си Цзиньпин считает принятие новых членов "новой отправной точкой для альянса". Говорит, что на странах БРИКС лежит "ответственность за мировую стабильность и безопасность".

Премьер Индии Нарендра Моди добавил, что на расширение БРИКС должны обратить внимание "все институты мира, чтобы адаптироваться к изменяющемуся миру".

Продолжает обсуждаться и вопрос создания единой валюты БРИКС, хотя пока конкретики по данному вопросу нет.

"Вопрос единой расчетной валюты БРИКС очень сложный, но мы будем двигаться в этом направлении", - заявил Путин, который не приехал на саммит из-за угрозы ареста по ордеру Международного уголовного суда в Гааге и выступил по видеосвязи.

В тоже время на Западе оценки итогов саммита БРИКС и перспектив объединения весьма скептические.

"Разношерстный клуб развивающихся стран БРИКС бросил вызов "Большой семерке" развитых западных стран больше десятилетия назад. Успехи в борьбе за мировое господство скромные, и вот пять стран клуба - Китай, Индия, Бразилия, Россия и Южная Африка - решили попробовать взять Запад числом, раз умением пока не получается", - пишет BBC.

"Страна" узнавала, как оценивают саммит эксперты и каково его значение для мира и Украины.

Вызов Западу

Лейтмотивом саммита стало противостояние с Западом, о чем прямо, естественно, не говорилось, хотя звучали откровенные антизападные намеки.

Некоторые члены, такие как Китай, стремятся превратить БРИКС в мощный противовес западным блокам, хотя внутри группы существуют разногласия. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что целью группы не является конкуренция с западными институтами. Руководство Индии, у которого зачастую непростые отношения с Китаем, также не настроена наделить Пекин полномочиями через БРИКС.

В преддверии саммита Индия и Китай, по данным Financial Times, вступили в конфликт касательно того, стоит ли открыто бросать вызов Западу или просто отстаивать интересы развивающихся стран.

"Не всем борцам с доминированием США по душе переход под крыло нового доминанта в лице Китая. Они хотят сохранить доступ к западным деньгам и ноу-хау, торговать со всем миром и не влезать в чужие войны", - пишет BBC.

"На смену мультилатерализму идет противостояние между блоками, с каждым из которых мы торгуем, получаем инвестиции и технологии. Нас не удастся втянуть в состязание между мировыми державами. Наоборот, наша страна стремится работать со всеми государствами во имя глобального мира и развития", - сказал перед саммитом президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Впрочем, у сторонников расширения и усиления влияния блока, прежде всего Китая, есть свои козыри.

"Если мы расширим БРИКС, чтобы на него приходилась такая же доля мирового ВВП, как и на G7, тогда наш коллективный голос в мире станет сильнее", - сказал Financial Times накануне саммита китайский чиновник.

Си Цзиньпин осудил "гегемонию США" и призвал мир избежать "погружения в пучину новой холодной войны". Речь он произнес не сам, по неизвестной причине пропустив бизнес-форум, а поручил произнести своему министру торговли Вану.

Правда, несколько часов спустя Си принял участие в ужине с лидерами ЮАР, Бразилии и Индии, а также министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

Не упоминая напрямую США, он заявил, что "некая страна, одержимая идеей сохранения своей гегемонии, прилагает все усилия, чтобы нанести ущерб развивающимся странам и странам с формирующимся рынком".

Отдельно стоит вопрос о создании новой расчетной единицы для международной торговли, чтоб снизить зависимость от доллара и евро в расчетах. Конкретных решений по этому поводу пока нет, но эту тему уже высказывался и президент Бразилии Лула да Сильва, и Путин.

Россия выступила за новую валюту БРИКС, возможно, обеспеченную золотом, которая будет использоваться в качестве международного средства обмена между членами БРИКС вместо доллара.

Правда, на Западе распространен по этому поводу большой скепсис. Равно как и вообще по поводу перспектив объединения.

"Вслед за "анти-G7" появились идеи создать параллельные институты вроде "анти-МВФ". БРИКС учредил банк развития, однако его возможности несравнимы с финансовой мощью МВФ и Всемирного банка, в которых первую скрипку играет Запад - к неудовольствию развивающихся стран. А в последнее время умы лидеров БРИКС занимает новый проект - "анти-доллар". К давним разговорам о необходимости больше торговать друг с другом в своих валютах добавился новый нарратив о единой валюте БРИКС. Консенсус экономистов по этому вопросу высказал Джим О’Нил из Палаты лордов британского парламента (экс-сотрудник банка Goldman Sachs, который в свое время и придумал аббревиатуру БРИКС, - Ред.) в интервью деловой газете FT. "Чушь полная, - сказал он. - Они что, создадут центробанк БРИКС? Каким, интересно, образом? Даже как-то неловко такое обсуждать". А расчеты в юанях или рублях станут повсеместными, только когда Китай или Россия готовы будут отказаться от гигантского профицита торговли и жить с дефицитом, как США, и создадут у себя аналогичные западным гигантские финансовые рынки, инфраструктуру и независимые институты. До этого далеко, и в ближайшие годы доминированию доллара в мире ничего не угрожает. В том числе фантазии бразильского президента Лулы да Силвы о единой валюте БРИКС", - пишет BBC.

Эксперты также отмечают проблемы с отказом от доллара и созданием новой расчетной валюты, но отмечают, что ситуация не столь однозначная, как она видится на Западе.

Тем более, что процесс дедолларизации уже и так происходит - Пекин и Москва уже проводят большую часть своей торговли в своих валютах, особенно в китайском юане.

"Для России и Китая дедолларизация приобрела новое значение, поскольку они все чаще попадают под санкции Запада. Страх перед тем, как американское и западное экономическое государственное управление может нанести ущерб их экономике и ограничить их автономию в области национальной безопасности, является основным вопросом дебатов как в Москве, так и в Пекине. Но хотя у Южной Африки, Бразилии и Индии лучшие отношения с Западом, они также считают, что меньшая зависимость от доллара является положительным фактором для их экономического роста и торгового потенциала. Президент Бразилии Луис Инасио Лула де Силва недавно заявил: "Каждую ночь я спрашиваю себя, почему все страны должны основывать свою торговлю на долларе", - пишет в колонке на Al Jazeera исследователь санкций и экономического государственного управления Али Ахмади.

Дедолларизация, по одному из обсуждаемых вариантов, заключается не столько в свержении доллара с вершины иерархии резервных валют, сколько в создании отдельного метода транзакций между государствами-членами без необходимости использования доллара, западной системы обмена сообщениями SWIFT и услуг Банка Нью-Йорка. При этом БРИКС в его нынешнем виде уже представляет 26 процентов мирового валового внутреннего продукта (ВВП) и 16 процентов мировой торговли (после расширения объединения эта доля еще более увеличится).

Таким образом, если идею с отказом от доллара и евро как минимум в расчетах между странами-членами БРИКС все ж таки реализуют, это, может иметь огромный эффект для мировой экономики,.

Опрошенные "Аль-Джазирой" специалисты говорят, что уход от доллара – дело очень сложное и на данный момент едва ли реализуемое, но признают, во-первых, целесообразность этого для крупных развивающихся стран, да и вообще мировой системы (плохо зависеть от одного центра), во-вторых, то, что в средне- и долгосрочной перспективе это в любом случае будет происходить.

В целом, считают эксперты, саммит БРИКС в ЮАР и ожидаемое расширение этой организации означает для мира формирование параллельной, или даже альтернативной платформы международной торговли, которая не будет настолько зарегламентирована правилами, выработанными на Западе, прежде всего в Европе и Северной Америке, а также валютой (долларом и евро).

"Это будет означать, что формируется внешне параллельная платформы глобальной торговли на совсем других правилах без гегемонии кого-либо из участников, но с явным технологическим и финансовым перевесом Китая внутри этой платформы. В какой-то мере этот саммит - проявление тихого бунта "глобального Юга", неприсоединившихся стран против западного мира и против блокового типа мышления, против попыток сильных стран монополизировать практически любые глобальные правила, навязав свои ценности и интересы всем остальным странам. Расширение БРИКСа будет означать, что мир все более и более расслаивается на западную ось, на неприсоединившиеся страны и, условно говоря, на антизападный блок. В мире появляется все больше экономических и политических кластеров, мир все ближе к многополярности, несмотря на все усилия носителей старого порядка сохранить существующую глобальную иерархию", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

С политикой все сложнее

Если экономические перспективы БРИКС в плане создания альтернативной системы международных расчётов могут быть достаточно серьезными, то с геополитической составляющей все гораздо сложнее.

Как писалось выше, среди самих членов БРИКС нет единого мнения относительно отношений с Западом. Индия, ЮАР, Бразилия хотели бы избежать фронтального геополитического противостояния с США и ЕС. О чем они говорили прямо на саммите.

На это обращают внимание эксперты.

"Как и в случае с Шанхайской организацией сотрудничества, в состав которой также входят Китай, Россия и Индия, ключевым вопросом, подрывающим политическое влияние БРИКС как блока, является сложный характер отношений между его странами и их разные подходы к Западу. Хотя всем им не нравится, когда их призывают соблюдать западные санкции, у многих из них прочные отношения с западными странами, которым они не хотят навредить. Индия и Китай являются стратегическими соперниками, у которых нет единого мнения по многим вопросам. Во время саммита ШОС в прошлом месяце Индия отказалась подписать ключевой экономический документ, поскольку он содержал китайские дипломатические формулировки, такие как ссылки на Пекинскую инициативу глобального развития. Индия в целом присоединилась к интересам Запада против Китая. Доступность западной экономической поддержки и доступа к технологиям значительно возросла, и отношения Вест-Индии переживают новую эру. Это имеет значительные экономические выгоды для Индии, из-за чего Моди очень чувствительно относится к тому, что его рассматривают как усиливающего противовес G7. Бразилию возглавляет левый президент, который обеспокоен тем, что Вашингтон может оттолкнуть его как делового партнера, и знает, как США склонны занимать агрессивную позицию против южноамериканских лидеров, которые ставят под сомнение их гегемонию в регионе. Южная Африка обеспокоена тем, что расширение членства в БРИКС еще больше снизит ее влияние в блоке. Официальные лица в Претории уже обеспокоены тем, что другие страны БРИКС имеют гораздо большее влияние в группе, поскольку ее экономический и социальный прогресс в последние годы застопорился. Южная Африка также очень обеспокоена тем, что ей придется принять чью-либо сторону в зарождающейся новой холодной войне между США и Китаем, хотя она испытывает серьезное давление со стороны Запада", - пишет в колонке на Al Jazeera исследователь санкций и экономического государственного управления Али Ахмади.

"Расширение БРИКС может расцениваться как значительная победа двух ведущих членов клуба: Китай увеличивает свое политическое влияние, а Россия преодолевает международную изоляцию. Но принятые решения подчеркнули "странный характер" группы, которая неоднородна и не имеет четкого политического курса", - пишет New York Times.

То есть, скорее всего, в ближайшей перспективе БРИКС сосредоточится на экономических вопросах, постепенно создавая, по сути, новую систему международной торговли, независимую от западных институтов. При этом вопросы геополитического противостояния с Западом члены объединения вынесут за скобки.

Впрочем, уменьшение влияния Запада на глобальные торгово-финансовые потоки (если реализуется идеи в разиках БРИКС) само по себе будет иметь и геополитическое значение.

Дилемма для Украины

Для Украины эти изменения также очень важны. Во-первых, по экономическим причинам (тот же Китай до войны был крупнейшим потребителем украинских товаров). Во-вторых, по причинам геополитическим, которые напрямую будут влиять и на военную ситуацию. расширение сотрудничества в рамках БРИКС, где важную роль играет Россия, делает еще менее вероятной ситуацию при которой страны "глобального юга" присоединятся к санкциям против РФ или начнут поддерживать украинскую и западную формулу окончания войны с выводом всех войск РФ на границы 1991 года. Фактически, цементируется ситуация, при которой крупнейшие незавидные страны имеют другой взгляд на войну, чем Украина, ЕС и США.

"Если мы упустим формирование этой новой модели глобальной торговли, то мы можем потерять те рынки, они будут заняты другими странами БРИКС, внутреннее сотрудничество между которыми интенсифицируется. Также расширение БРИКСа означает формализацию группы стран, которые не будут присоединяться к санкциям Запада против России, и сохранение для Москвы поля для международной торговли своими ресурсами и технологиями. БРИКС формируется с 2009 года, и не было бы никакой сенсации, если бы просто прошел саммит этой организации. Но в ситуации, когда идет украинско-российская война, а противостояние между Западом и Россией достигло определенного пика, желание отдельных стран присоединиться к блоку, и даже торговому союзу, в котором присутствует Россия, выглядит не просто как определенное своеволие, но и как протестное позиционирование, как то, что больше и больше стран пытаются найти свое новое место в отношении интересов Европы, США, все больше стран впадают в период национального эгоизма, при котором самостоятельно, уже без оглядки на геополитические центры и влияния, ищут свою национальную выгоду в разного рода союзах, ищут новые формы свободной торговли, которая может приносить им больше прибыли, давать им больше возможностей, нежели существующие правила и существующие правила и механизмы", - говорит Бортник.

Последствия нынешнего расширения и усиления группы БРИКС может иметь последствия для Украины, говорит в беседе с нами политолог Константин Бондаренко.

"Усиление БРИКС - это автоматическое ослабление Запада, а значит - и его возможностей помощи и поддержки Украины. К тому же Украина заинтересована в рынках государств БРИКС, но с формализацией отношений внутри БРИКС эти рынки становятся все более труднодоступными, а западные рынки вообще закрыты для Украины (за редким исключением). Государства БРИКС занимают однозначную позицию по мирному урегулированию ситуации в Украине на основе компромисса. Украина и Запад стоят на позициях войны до победного конца", - говорит Бондаренко.

Мирное урегулирование между Украиной и Россией, добавляет политолог Вадим Карасев, является демонстрацией особой позиции незападных стран.

"Они показывают, что могут выступать со своими инициативами и мирить Запад с Россией. И при этом выступают против доминирующего положения Запада. Это зачатки "третьей силы", как когда-то было Движение неприсоединения во время противоборства между СССР и США. Вот и сегодня что-то такое можно наблюдать в эмбриональных формах. Ведь в случае вторичных, третичных санкций, если дальше будет продолжаться санкционное давление на Россию, пострадать могут прежде всего так называемые развивающиеся страны. Ну и в целом развивающийся мир демонстрирует хорошие темпы экономического развития, а всеобщая эпоха войн может их сбить. Развивающийся мир (Индия, Латинская Америка, у которой свое отношение к американцам) может использовать противостояние США и блокового союза с Россией и Китаем для того, чтобы лучше балансировать между двумя этими формирующимися центрами – западным и китайско-евразийским", - говорит Карасев.