Глава КНР Си Цзиньпин пропустил открытие саммита БРИКС в ЮАР. Заявления от его имени зачитал министр торговли Ван Вэньтао.

Об этом сообщает Al Jazeera.

В нем Си Цзиньпин призвал к расширению БРИКС для построения "более справедливого и равноправного международного порядка", заявил, что "гегемонизм не заложен в ДНК Китая", но при этом Пекин "не желает участвовать в соперничестве великих держав" или создавать "блоковую конфронтацию".

"Китай твердо стоит на правильной стороне истории и считает, что справедливое дело должно преследоваться ради общего блага", — процитировал лидера КНР Ван Вэньтао.

Он говорит, что БРИКС продолжит расширяться, "с каким бы сопротивлением это не сталкивалось".

"Прямо сейчас изменения в мире, в наше время и в истории разворачиваются так, как никогда раньше, приводя человеческое общество к критическому моменту", — сказал он.

Ранее мы писали о том, что по данным FT, Китай хочет сделать из БРИКС полноценного геополитического соперника "Большой семерки".

А также, что 22 страны официально выразили заинтересованность во вступлении в БРИКС.