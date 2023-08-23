22 страны официально выразили заинтересованность во вступлении в БРИКС - "антизападное" объединение Бразилии, России, Китая и ЮАР.

Об этом пишет CNN и анализирует причины этого ажиотажа.

Интересы этих стран разнообразны: от ухода от доллара в торговле и перехода на местные валюты, до "бросания вызова США". Расширение БРИКС может "создать альтернативы существующим глобальным институтам власти".

При этом решение о включении таких стран как Иран, может еще больше склонить БРИКС к превращению в антизападный блок.

Присутствие России в организации, куда многие хотят войти, "указывает на увеличивающийся разрыв между приоритетами тех стран, которые выстраиваются в очередь в БРИКС, и богатых западных стран, которые объединились против Путина в поддержку Украины".

Несмотря на то, что многие из этих стран пострадали от войны в Украине, они полагают, что "есть вещи, которые НАТО и Соединенные Штаты сделали, чтобы разжечь или продлить конфликт", сказал аналитик из Бангалора Манодж Кевалрамани.

Также многие ищут альтернативы, поскольку "Запад, похоже, замыкается в себе".

Официально подали заявки на вступление Аргентина, Мексика, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Нигерия и Бангладеш.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что Китай хочет сделать БРИКС геополитическим соперником "Большой семерки".

А также, что в ЮАР заявили, что приглашения на саммит БРИКС получили почти 70 глав стран Африки и глобального Юга.