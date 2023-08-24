БРИКС пригласила вступить в организацию шесть новых стран - Аргентину, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет.

Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на подведении итогов саммита объединения.

Их членство начнется с 2024 года.

В БРИКС заявляют, что нынешнее расширение не станет последним.

Си Цзиньпин считает принятие новых членов "новой отправной точкой для альянса". Говорит, что на странах БРИКС лежит "ответственность за мировую стабильность и безопасность".

Премьер Индии Нарендра Моди добавил, что на расширение БРИКС должны обратить внимание "все институты мира, чтобы адаптироваться к изменяющемуся миру".

Ранее президент ЮАР Рамафоса сообщил, что лидеры стран-участниц блока дали задание своим Минфинам и Центральным банкам рассмотреть возможность запуска платежных инструментов и платформ на основе национальных валют.

Ранее СМИ уже писали, какие страны будут приняты в состав БРИКС.

По данным западных медиа, Китай хочет сделать БРИКС геополитическим соперником "Большой семерки".

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