В БРИКС пригласили шесть новых стран. Среди них Иран и Саудовская Аравия
БРИКС пригласила вступить в организацию шесть новых стран - Аргентину, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет.
Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на подведении итогов саммита объединения.
Их членство начнется с 2024 года.
В БРИКС заявляют, что нынешнее расширение не станет последним.
Си Цзиньпин считает принятие новых членов "новой отправной точкой для альянса". Говорит, что на странах БРИКС лежит "ответственность за мировую стабильность и безопасность".
Премьер Индии Нарендра Моди добавил, что на расширение БРИКС должны обратить внимание "все институты мира, чтобы адаптироваться к изменяющемуся миру".
Ранее президент ЮАР Рамафоса сообщил, что лидеры стран-участниц блока дали задание своим Минфинам и Центральным банкам рассмотреть возможность запуска платежных инструментов и платформ на основе национальных валют.
Ранее СМИ уже писали, какие страны будут приняты в состав БРИКС.
По данным западных медиа, Китай хочет сделать БРИКС геополитическим соперником "Большой семерки".
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