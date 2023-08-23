Индия полностью поддерживает расширение БРИКС.

Об этом заявил премьер Нарендра Моди на саммите организации в ЮАР.

Также он предложил странам БРИКС создать "консорциум космических исследований" для углубления сотрудничества в космосе.

Ранее мы писали о том, что 22 страны официально выразили заинтересованность во вступлении в БРИКС.

Напомним, что издание Financial Times писало, что Китай хочет сделать из БРИКС полноценного геополитического соперника "Большой семерки", а Индия выступает против этого и хочет просто отстаивать интересы развивающихся стран.

Война в Украине идет уже 546-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ показали видео захода в Работино с кадрами эвакуации оттуда пожилых людей на БМП "Брэдли". Россияне продолжают штурмовать территории под Купянском. Также вчера РФ впервые вывела в Черное море свой новый корабль "Циклон", носитель ракет "Калибр". Это может означать подготовку нового ракетного удара.

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