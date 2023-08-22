Сегодня Путин, выступая по видеосвязи на саммите БРИКС, заявил, что Россия, несмотря на санкции, обгнала Германию и стала пятой экономикой мира.

То, к чему отсылает российский президент - это опубликованный в начале августа рейтинг Всемирного банка, который сопоставил ВВП стран по паритету покупательной способности.

ВВП государств здесь сравниваются не в абсолютном выражении, а по их покупательной способности (то есть, сколько товаров можно купить за эти деньги в национальных валютах).

РФ действительно заняла в этом рейтинге пятое место за 2022-й год (5,32 триллиона долларов). Такое же положение она занимала и годом ранее, не изменились позиции и первой четверки: Китай, США, Индия, Япония. Германия - на шестом месте, с незначительным отставанием от РФ (5,3 триллиона).

При этом по номинальному ВВП позиции у России хуже - восьмое место, тогда как у Германии - четвертое. Берлин опережает Москву здесь почти в два раза: 4 триллиона против 2,2. При этом в первой десятке ниже РФ Канада и Италия.

Также по "номиналу" на первом месте в мире - США, а Китай на втором.

Украина занимает по первому рейтингу 50 место, по второму - 59-е.