На саммите БРИКС, который проходит в ЮАР, служба безопасности жестко задержала помощника Си Цзиньпина.

Кадры инцидента появились на сайте Ruptly, затем были растиражированы СМИ.

Судя по видео, китайский чиновник отстал от Си и, пытаясь его догнать в зале заседаний, вызвал подозрение у охранников. Они его прижали к дверному проему, оттеснили, задержали и закрыли двери от камер и глаз собравшихся.

Напомним, что сам Си по какой-то причине пропустил церемонию открытия саммита. Его заявление зачитал министр торговли Китая. Также китайский лидер посетил ужин лидеров БРИКС, но не пошел на бизнес-форум, где было запланировано его выступление.

15-й саммит лидеров стран БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. В нем принимают участие представители РФ, КНР, Бразилии, Индии и ЮАР. Его главная тема - "БРИКС и Африка". 19 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин примет участие в саммите в формате видеоконференции.

Накануне старта мероприятия газета Financial Times написала, что Китай хочет сделать из БРИКС полноценного геополитического соперника стран "Большой семерки" (G7).

