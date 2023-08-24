Бразильское издание UOL публикует список стран, которые будут приняты в БРИКС.

Со ссылкой на проект решения идущего в ЮАР саммита, утверждается, что это Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ.

То есть, объединение расширится в два раза (сейчас в нем пять стран - Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Обсуждается принятие еще одной неназванной африканской страны.

Сообщается, что сначала Бразилия с Индией были против расширения, но потом подписались под ним.

Сейчас в ЮАР проходит саммит стран БРИКС. BRICS (сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) это межгосударственное объединение, которое считают "антизападным". Создано с целью экономического и инвестиционного взаимодействия.

Ранее мы писали о том, что по данным FT, Китай хочет сделать из БРИКС полноценного геополитического соперника "Большой семерки".

Также мы писали о том, что, по данным CNN, во вступлении в "антизападное" объединение" БРИКС заинтересованы 22 страны.

Ранее в ЮАР заявили, что приглашения на саммит БРИКС получили почти 70 глав стран Африки и глобального Юга.